Güney Kıbrıs’taki benzinciler “sabırlarının sınırında”

Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçerek akaryakıt alışverişinde bulunmaları Rum benzincileri huzursuz etmeye devam ediyor.

Alithia gazetesi “ Benzinciler Sabırlarının Sınırında – Diğer Pazarlara Da Yönelme” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarının devam etmesinin Rum benzincileri sabırlarının sınırına getirdiğini yazdı.

Rum Benzinciler Birliği Başkanı Savvas Prokopiu gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçerek akaryakıt almalarından dolayı benzincilerin aylardır hem büyük maddi kayıplar hem de psikolojik sorunlar maruz kaldıklarını söyledi.

Prokopiu, Rum Ticaret Bakanıyla bu ay içerisinde bir görüşme ayarlanmasının beklendiğini de belirtirken, hükümetin hem ülke içi, hem de AB nezdinde ne gibi önlemler almayı planladığını duymak istediklerini vurguladı.

Savvas Prokopiu, Kıbrıslı Rumların KKTC’den benzin alımlarının devam etmesinin ise sadece benzincilere değil ticaret dünyasının diğer dallarına da etki etmeye başlayacağını öne sürdü.

Gazete, Kıbrıslı Rumların son dönemde sadece akaryakıt için değil, mağazalardan alışveriş yapmak için de KKTC’ye yoğun geçişler yaptığına dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Rum Gümrük memurlarının 8 bin litreden fazla akaryakıta el koydukları da aktarıldı.