Güney Kıbrıs’taki seçimde DİSİ önde, ırkçı Elam oylarını artırdı

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen genel seçimde iki büyük parti, DİSİ ve AKEL bir önceki seçime göre oy kaybederken, aşırı sağcı ve ırkçı ELAM partisi oy kazandı.
Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, şu ana kadar Meclis’e girebilmek için gerekli olan yüzde 3,6’lık seçim barajını 7 siyasi parti geçti.
İlk sıradaki DİSİ’yi yüzde 22,18 ile AKEL, yüzde 11,31 ile DİKO, yüzde 6,80 ile Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM, yüzde 6,66 ile EDEK, yüzde 6,12 ile DİPA ve yüzde 4,43 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği izliyor.