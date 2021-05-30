Güney Kıbrıs’taki seçimde DİSİ önde, ırkçı Elam oylarını artırdı

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen genel seçimde iki büyük parti, DİSİ ve AKEL bir önceki seçime göre oy kaybederken, aşırı sağcı ve ırkçı ELAM partisi oy kazandı.

Seçime katılımın yüzde 63.9 olarak açıklandığı seçimde, oyların yüzde 82,9’u sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DİSİ yüzde 27,74’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, şu ana kadar Meclis’e girebilmek için gerekli olan yüzde 3,6’lık seçim barajını 7 siyasi parti geçti.

İlk sıradaki DİSİ’yi yüzde 22,18 ile AKEL, yüzde 11,31 ile DİKO, yüzde 6,80 ile Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM, yüzde 6,66 ile EDEK, yüzde 6,12 ile DİPA ve yüzde 4,43 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği izliyor.