Güney Kıbrıs’taki şirket sahipleri KKTC’deki şirketlerle haksız rekabetten şikayetçi

Güney Kıbrıs’taki şirketlerin, “KKTC’deki şirketlerle haksız rekabet ve kaçak ticaret” nedeniyle baskı altında oldukları bildirildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Şirketleri Korunmasız… İşgal Bölgelerinden Haksız Rekabet Nedeniyle Yapılan Protestolara Karşılık Verilmiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, bir aydan fazla süre önce gündeme getirilen bu sorunla ilgili hala hiçbir adım atılmadığını yazdı.

Gazete, Rum Maliye Bakanlığı’nın sorunu kaçak ticaretle bağdaştırdığını ve işin siyasi boyutuna hiç değinmediğini kaydederken, bu durumdan olumsuz etkilenen şirketlerin merkezlerini, geleceklerini garanti altına alabilmek için başka bir ülkeye taşımayı düşündüklerini belirtti.

Böyle bir kararın, ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağına işaret eden gazete, yıllık bazda milyonlarca Euro’luk iş yapan ve bünyesinde toplu iş sözleşmesine haiz olan binlerce personel bulunduran bu şirketlerin, devletin kasasına yüklü miktarda gelir sağladığını yazdı.

Haberde, milletvekilleri ve yetkili bakanlıkların konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirildiği; ancak henüz herhangi bir tedbir alınmadığı ifade edildi.

Gazete, şirket sahiplerinin KKTC’den standartlara uygunluk sertifikası bulunmayan, gümrüksüz ve Güney Kıbrıs’taki yasal şirketlerinkine kıyasla oldukça düşük maliyetli ürün getirilmeye devam edilmesinden de memnun olmadıklarını kaydederken, başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörde bu durumun geçerli olduğunu yazdı.

Haksız rekabetin Yeşil Hat Tüzüğü’nden kaynaklandığını savunan gazete, kararın 18 yıl önce, Tasos Papadopulos Hükümeti tarafından KKTC ile AB arasında doğrudan ticaret yapılmasını engellemek amacıyla alındığını belirtti.

Gazete, Pile güzergahının da köyün özel statüsü nedeniyle “açık yara” olduğunu kaydederken, gümrük memurlarının yasal geçiş noktalarında etkin denetleme yapıp yapmadığının da sorgulandığını yazdı.

PETRİDİS: “GÜMRÜK DENETİMLERİ OLDUKÇA ÇOĞALDI”

Gazete devamla, Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in, gümrük denetimlerinin oldukça çoğaldığını ve hatta taksicilerin tepki göstereceği noktaya geldiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat ile ilgili siyasi kararın herhangi bir bedel ödemeden değiştirilmesini kabul etmesinin mümkün olmadığını da belirtti.