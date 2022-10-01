Güneyde 1 Ekim kutlanıyor

Rum siyasi partilerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlık yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim nedeniyle mesaj yayınladıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL’in mesajında, ülkenin içinde bulunduğu kritik kavşağın, uluslararası camiadaki güvenirliği artırmak için çaba göstermeyi ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için uluslararası toplumun ikna edilmesini gerektirdiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre AKEL, “Türk işgalinin sona ermesi” ve adanın, siyasi eşitlik temelindeki iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü zemininde, Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak geleceğini tayin edebilmesi için yeniden birleşmesine yönelik mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Gazete, DİSİ’nin mesajında ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” savunulmasının tarihi borçları olduğunu kaydederek, ülkenin özgürleştirilmesini ve yeniden birleşmesini talep ettiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre DİKO ise, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kurulmasının, Kıbrıs halkının en büyük başarısı ve adadaki iki toplum ile dini grupların uyum içerisinde bir arada yaşaması için teminat olduğunu belirtti.

Bu arada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 62’nci yıldönümünü” kutlayarak, vatan için mücadele eden herkesi takdir ettiklerini ve memleketin yeniden birleşmesi ve özgürleşmesi hedefine bağlı olduklarını ifade etti.