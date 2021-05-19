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Güneyde 135 yeni vaka
Güney
19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:09
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 Bin 312 test sonucu 135 yeni vakaya rastlandı.
Güneyde bugün can kaybı yaşnamadı.
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