Güneyde 135 yeni vaka

Güneyde 135 yeni vaka
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 44 Bin 312 test sonucu 135 yeni vakaya rastlandı.

Güneyde bugün can kaybı yaşnamadı.

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