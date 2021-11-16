Güneyde 18 yaş ve üzeri için 3’üncü doz aşıya onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin aşı süreçlerini tamamladıktan 6 ay sonra üçüncü doz Covid-19 aşısı olmasına onay verdiği belirtildi.
Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin, 2 doz Pfizer/Biontech, AstraZenaca ve Moderna veya tek doz Johnson aşı yaptırmalarının üzerinden 6 ay geçmesinin ardından 3’üncü doz aşı olmalarına olanak sağlayan öneriyi onayladığını yazdı.
BAZI ÜLKE KATEGORİLERİ DEĞİŞTİ
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı 3 ülke ile ilgili güncelleme yaparken, bu değişiklikler 18 Kasım itibarıyla geçerli olacak.
Buna göre Malta yeşil kategoriden turuncuya, İsrail kırmızıdan turuncuya, Andora ise turuncudan kırmızı kategoriye alındı.