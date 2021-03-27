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Güneyde 2 can kaybı daha
Güney
27 Mart 2021 Cumartesi 19:54
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 43 bin 411 test sonucunda 334 yeni vaka belirlendi. Iki yeni can kaybı yaşandı.
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