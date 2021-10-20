Güneyde 2 can kaybı daha

Güneyde 2 can kaybı daha
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Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 46 Bin 367 test sonucunda 143 yeni vakaya rastlanırken 2 kişi daha hayatını kaybetti.

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