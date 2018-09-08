GÜNEYDE 2 KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI

Limasol’da dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 2 Kıbrıslı Türk’ün Rum polisi tarafından tutuklandığı haber verildi.

Politis gazetesi, Rum polisinin çalıntı olduğunu tespit ettiği bir aracı kontrol amaçlı durdurmaya çalışmasının ardından, aracın sürücüsünün gaza basıp, kaçmaya çalıştığını ve bunun ardından Limasol yollarında olaylı bir kovalamaca yaşandığını yazdı. Gazete, Rum polisinin kovalamaca sırasında havaya uyarı ateşi de açtığını, akabinde ise aracın Zakaki bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunu anlattı.

Polisin aracın biraz ilerisinde kaçmaya çalışan iki şahsı fark ettiğini ve yakaladığını kaydeden gazete, yakalanan şahısların Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 40 ve 27 yaşlarında 2 Kıbrıslı Türk olduğunu öne sürdü.

40 yaşındaki şahsın hırsızlık olayları yüzünden geçmişte de polisi meşgul ettiğini yazan gazete, 2 Kıbrıslı Türk’ün daha sonra sorgulanmaları sırasında Limasol’a hırsızlık yapmak için geldiklerini kabul ettiklerini ekledi.

Fileleftheros ise söz konusu araçta 3 Kıbrıslı Türk bulunduğunu yazarken, 40 ve 27 yaşlarındaki Kıbrıslı Türklerin polis tarafından yakalandığını, üçüncü Kıbrıslı Türk’ün ise kaçtığını ve aranmakta olduğunu belirtti.