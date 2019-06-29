Güneyde 2 yangın helikopteri daha kiralanıyor

Rum Yönetimi’nin, yangın söndürme maksatlı iki helikopter daha kiralayacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, helikopter kiralama sorumluğuna sahip Rum Ormancılık Dairesi’nin, Rus şirketle iletişime geçtiğini yazdı.

Habere göre, Rum Ormancılık Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru gazeteye yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yapılan toplantıda, iki helikopterin daha kiralanması için yeşil ışığın yakıldığını ifade etti.

Aleksandru ilgili prosedürlerin ileriye götürüldüğünü ve Temmuz ayından itibaren helikopterlerin Ada’ya geleceğini, kullanım için de hazır olacağını söyledi.