Güneyde 20 hastada kullanılacak

Japonya’nın covid-19 ile mücadele maksadıyla denemekte olduğu “Avigan 200 mg” isimli ilacın klinik araştırma listesindeki ülkelere Güney Kıbrıs da girdi.

Alithia ve diğer gazetelere göre covid-19 bulaşan bir Rum doktorun, Rum Sağlık Bakanlığı’na yaptığı “Avigan 200 mg” ilacın kendisine sağlanması başvurusu üzerine Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği ile temasa geçildi.

Japon yetkililer, 20 ülkede yapmakta oldukları klinik deneyler kapsamında Güney Kıbrıs’a, 20 Rum hastada denenmek üzere ilgili ilacı gönderdi. “Avigan 200 mg” isimli ilaç, talep eden covid-19 hastası doktora ve Rum yönetimince belirlenecek 19 hastaya daha uygulanacak.

Rum Sağlık Bakanlığı “Avigan 200 mg” isimli ilacın bir Japon şirket (Fujifilm) tarafından 2014’te Ebola ile mücadele maksadıyla üretildiğini ve şu anda klinik deney aşamasında bulunduğunu açıkladı.