Güneyde 20121 bütçesi altın pasaportlara takıldı

Kamuoyunda “altın pasaportlar” olarak da anılan yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması Rum Yönetiminin 2021 bütçesini de olumsuz etkiledi.

Politis ve diğer gazetelere göre, DİKO’nun, program karşılığında verilen vatandaşlıklarla ilgili dosyaların Sayıştay Başkanlığına verilmemesi halinde olumsuz oy kullanacağını açıklaması, iktidarın da şantajla pazarlık yapmayacağını açıklaması üzerine 2021 yılı bütçesinin geçmesi tehlikeye düştü.

Bütçenin meclisten geçebilmesi için 28 olumlu oy alması gerekiyor. 16 Aralık’taki kritik oylama sırasında olumlu oy vereceğini açıklayan DİSİ’nin 18, Dayanışma Hareketi’nin 2 oyu var. 3 milletvekili bulunan Demokratik Güçler İttifakı, 3 milletvekili olan EDEK ve 1 milletvekili olan Vatandaşlar İttifakı da olumlu oy verirse; bütçenin geçebilmesi için 2 milletvekili olan ELAM’ın desteği gerekecek.

Gazete durum bu noktaya geldiği için bütçenin geçmemesi ve devletin işleyebilmesi için 2021’deki harcamaların, her ay aylık harcama miktarının ayrıca onaylanması seçeneği de bulunduğunu ancak bunun sadece 3 ay uygulanabilecek bir seçenek olduğunu belirtti.