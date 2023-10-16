Güneyde 2023 Yaşam Kalitesi Endeksi

“Sosyal Girişimcilik Merkezi” (CSI) tarafından yapılan ve kısa süre önce “Cyprus Forum”da sunumu yapılan “2023 Yaşam Kalitesi Endeksi” araştırmasında Rumların, yaşamları açısından önemli bulduklarıyla ilgili memnuniyetlerinin düşük seviyede olduğu ortaya çıktı.

Politis’in haberine göre, katılımcıların yüzde 53’ü yaşam kalitesinin geçen yıla göre iyileştiğini, yüzde 47’si kötüleştiğini söyledi.

"Katılımcıların memnuniyet oranları kategorilere göre şöyle şekillendi:

Ekonomi yüzde 12 (geçen yıl yüzde 13’tü). Dijital erişim yüzde 53 (geçen yıl yüzde 56). Sosyal adalet ve hukuk sistemi yüzde 12 (geçen yıl yüzde 18). Eğitim yüzde 27 (geçen yıl yüzde 27). Yolsuzluk yüzde 4 (geçen yıl yüzde 3’tü). Medya netliği ve şeffaflığı yüzde 11 (geçen yıl yüzde 12). Sosyal sorumluluk yüzde 14 (geçen yıl yüzde 13). Sağlık yüzde 29 (geçen yıl yüzde 31). Finansal okuryazarlık yüzde 6 (geçen yıl yüzde 5). Çevre yüzde 19 (geçen yıl yüzde 17). Dijital okuryazarlık yüzde 35 (geçen yıl yüzde 39)."