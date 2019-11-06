Güneyde "21’inci Yüzyılın Milli Muhafız Ordusu" yaratma faaliyetleri

Rum Savunma Bakanlığı’nın savunma olanaklarını ve teknolojisini araştırma ve geliştirme hedefi taşıyan özel faaliyetlerde bulunduğu, Bakan Savvas Angelidis’in bu faaliyetleri dün yazılı olarak Rum meclisine ilettiği haber verildi.

Fileleftheros “21’inci Yüzyılın Milli Muhafız Ordusu… Savunma Sanayi Sektörü Kuruluyor, Siber Güvenlik –Siber Saldırı Alanında faaliyetler… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD İle İlişkileri Gelişiyor” başlıklı haberinde Angelidis’in meclise ilettiği yazıyı kaynak göstererek, Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerini şöyle aktardı:

“AB üyesi devletlerin muadil konsorsiyumlarıyla işbirliği geliştirme olanaklarına sahip olacak yenilikçi ve teknolojik açıdan öncü bir savunma sanayisi kurmak için Savunma Bakanlığı akademik ve araştırmacı kitle ve girişimciler arasında işbirliği ağı kurmak. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı ülkenin akademik ve araştırma kurumlarını ve yenilikçi yatırımcılarını Milli Muhafız Ordusu’nun savunma kabiliyetini geliştirmeye katkıda bulunmaya çağırarak ‘Atina-2019’ eylem planını yürürlüğe soktu.

Buna örneğin insansız hava araçları, Muhafız Ordusu için operasyon, tatbikat, eğitim similasyon sistemi geliştirme, Ordu’nun hava/kara/deniz operasyon kabiliyetlerini tamamlayacak ve takviye edecek sistem, teçhizat ve yazılımın geliştirilmesi.

Atina 2019 eylem planı çerçevesinde iki çalışma yapılacak. Bu çalışmalar Savunma Bakanlığı ve müdahil birimler tarafından birlikte finanse edilecek. Bakanlık tarafından çalışma başına verilecek toplamdaki en büyük finansman 450 bin Euro olacak. Bakanlığın sağlayacağı finansman, çalışma için belirlenen bütçesin yüzde 85’ine ulaşabilir.

Savunma Bakanlığı’nın Araştırma&Yenilik Eşgüdüm Komitesi’ne katılımı. Komite’nin ilk faaliyeti araştırma ve yenilik faaliyetleriyle ilgili bir yol haritasına da girebilecek öncelik, inisiyatif ve faaliyetlere dair iki öneri sunumuydu. Savunma Bakanlığı önerileri siber güvenlik, siber savunma-siber saldırı alanıyla ve bütün devlet birimleri ile kaynaklarından ulusal güvenlik konularıyla ilgili bütün bilgilerin gönderileceği ve toplanacağı bir Ulusal Güvenlik Bilgi Yönetimi Ulusal Merkezi kurulması ile ilgiliydi.

Savunma Bakanlığı’nın Avrupa’nın AB üyesi diğer ülkelerle işbirliğinde savunma teknolojilerinin ve olanaklarının geliştirilmesi ve araştırma programına katılımı. Bu programlar, aralarında PESCO, Avrupa Savunma Sanayi Geliştirme Programı’nın (EDIDP) ve diğer Avrupa Savunma Örgütü programların da yer aldığı AB’nin çeşitli faaliyetleri çerçevesinde geliştiriliyor. Savunma Bakanlığı EDIDP’e dair, Kıbrıs yatırımcılarının ve akademik kurumlarının iştirak ettiği 6 faaliyete katıldı.”

Haberde Angelidis’in, bakanlık bütçesinin (2020) yarın görüşülecek olması vesilesiyle Rum meclisine gönderdiği belgede, Rum Yönetimi’nin ABD ile ilişkilerindeki gelişmeye vurgu yapılarak bu işbirliğinin, Washington’a askerî ataşe gönderilmesiyle de güçlenmekte olduğuna işaret ettiği belirtildi.