Güneyde 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta kargo şirketleri aracılığıyla gönderilen paketlerde uyuşturucu tespit edilmesi olaylarına bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bu durumum Polis Narkotik Şubesi için büyük bir baş ağrısı yarattığını yazdı.

Rum polisinin geçtiğimiz Salı, bir kargo şirketine gelen üç ayrı pakette toplam 22 kilo Hint keneviri tespit ettiğini yazan gazete, olayla ilgili olarak iki paketin alıcısı olan 46 yaşındaki Moldovyalı ile üçüncü paketin sahibi olan 46 yaşındaki Yunan asıllı kişinin tutuklandığını belirtti.

Gazete, paketlerin Yunanistan’dan gönderildiğini de yazdı.