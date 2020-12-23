Güneyde 3 can kaybı, 477 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüsten 3 can kaybı daha yaşandı, 477 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılan toplam 14 bin 188 testten 477'sinin sonucu pozitif çıktı. Bugün ayrıca kronik rahatsızlıkları da olan 90 yaşındaki erkek, 94 ve 97 yaşlarındaki kadın hastalar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yataklı tedavi görmekte olan hasta sayısının 146, bunlardan 34'ünün durumunun ciddi, 15'inin de entübe olduğu bilgisi verildi.

Bugün açıklananlarla birlikte koronavirüs nedenli can kayıpları 104'e, toplam pozitif vaka sayısı da 18 bin 883'e ulaştı.