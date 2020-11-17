Güneyde 4 gün içerisinde 3.kez kaçak mülteci

Güney Kıbrıs’a dört gün içerisinde üçüncü kez kaçak mültecilerin gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’den geldikleri iddia edilen 19’u erkek ikisi kadın 21 Suriyeli mültecinin, Dillirga bölgesinde dün sabaha karşı tespit edildiklerini ve Rum yetkili makamlarınca bölgeden alınarak sağlık kontrolüne götürüldüklerini yazdı.

Haberde, mültecilerin sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldükleri ve polise verdikleri ifadede, tekneye binebilmek için kişi başı 2 bin dolar ödediklerini söyledikleri kaydedildi.

Kaçak mültecilerin Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki mülteci misafirhanesine götürüldüklerini belirten gazete, Dillirga bölgesi sakinlerinin de pandemi nedeniyle bu durumdan rahatsız olduklarını ve kamu sağlığından endişe ettiklerini yazdı.

Bu arada, Alithia gazetesi de, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, son 5 ay içerisinde 1200 mültecinin ülkelerine geri gönderildiğini söylediğini yazdı.

Nuris, mülteci politikası için ayrılan ödeneğin 48 milyon Euro olduğunu ve geçtiğimiz yıllara kıyasla bu ödeneğe 18 milyon Euro’luk artış yapıldığını kaydetti.