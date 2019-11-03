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Güneyde 40 bin emekli fakirlik sınırı altında

Güneyde 40 bin emekli fakirlik sınırı altında
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Rum Emekliler Birliği (EKİSİ), fakir emeklilerin olmaması için düşük emekli maaşlarının desteklenmesi planının geliştirilmesini talep etti.
Fileleftheros gazetesine göre EKİSİ yaptığı açıklamada, bugün Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırının altında gelire sahip 40 bin emeklinin bulunduğuna dikkati çekti. 
EKİSİ, aylık 357 Euro olan en düşük emeklilik maaşının, nihayetinde 315 Euro’ya düştüğüne de işaret etti

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