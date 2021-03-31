Güneyde 434 yeni vaka

Güneyde 434 yeni vaka
banner32

banner69
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 51 bin 301 test yapıldı, 434 yeni vaka tespit edildi.

Güney'de toplam vaka sayısı 45 bin 864’e ulaştı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿