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Güneyde 434 yeni vaka
Güney
31 Mart 2021 Çarşamba 21:27
Kıbrıs Genç Tv
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 51 bin 301 test yapıldı, 434 yeni vaka tespit edildi.
Güney'de toplam vaka sayısı 45 bin 864’e ulaştı.
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