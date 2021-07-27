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Güneyde 6 yeni can kaybı
Güney
27 Temmuz 2021 Salı 20:58
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs''ta bugün yapılan 65 bin 63 test sonucunda 791 yeni vaka tespit edildi, 6 kisi de hayatını kaybetti.
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