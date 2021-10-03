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Güneyde 83 vaka
Güney
03 Ekim 2021 Pazar 21:09
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 672 test neticesinde 83 yeni vaka belirlendi.
Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 120 bin 498’e yükseldi.
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