Güneyde 83 vaka

Güneyde 83 vaka
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 672 test neticesinde 83 yeni vaka belirlendi. 
Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 120 bin 498’e yükseldi.

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