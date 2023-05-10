Güneyde AB dönem başkanlığı için Avrupa Konuları Müsteşarlığı kuruluyor

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olması nedeniyle Avrupa Konuları Müsteşarlığı kuracaklarını açıkladı.

Haravgi’nin “AB Dönem Başkanlığı Işığı Altında Bir Müsteşarlık Daha Tezgâhta… Kombos: 2026’daki Kıbrıs Dönem Başkanlığı 2012’dekinden Daha Başarılı Olsun” başlıklı haberine göre Kombos, 2026’nın ilk yarısında, 2012’dekinden çok daha başarılı bir dönem başkanlığı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

-“2024 çok önemli bir yıl”

Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada 2024’e özellikle vurgu yaparak 2024’ün hem Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin hem de Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü olacağına dikkat çeken Kombos “Kıbrıs sorununun çözülmesi Kıbrıs’ın geniş bölgedeki rolümüzü daha iyi geliştirmek için perspektifleri açar ancak AB içerisinde tek konulu olmamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın rolünün oldukça yükselmiş olduğuna işaret ederek, “Bölge devletleri Kıbrıs’ı, görüş ve tezlerini AB içerisinde ifade edebilecekleri bir unsur olarak görürken, biz de Kıbrıs sorunu dışında, Ukrayna gibi uluslararası meselelerde tezler ortaya koyuyoruz” dedi. Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığı yapacağını hatırlatarak, bu vesileyle, dönem başkanlığını devralmadan öne bir Avrupa Konuları Müsteşarlığı ihdas etmeyi planladıklarını anlattı.

-“Üçlü işbirlikleri nüfuzumuzu güçlendiren bir çaba”

Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliklerinin yanı sıra ABD ile işbirliğinin gidişatının sorulması üzerine, üçlü işbirliklerinin, Güney Kıbrıs’ın “nüfuzunu güçlendiren, diplomatik çabalarını ayak izini büyüten” bir çaba olduğunu, dolayısıyla üçlü işbirliklerini genişletmeye çalışacaklarını anlattı.

-“ ABD ile iş birliği yapabileceğimizi düşünmemizin bile imkansız olduğu meseleler var”

ABD ile ikili ilişkilerin mükemmel bir düzeyde olduğunu, savunma ve güvenlikten başlayan geniş bir konu yelpazesinde iş birliği ağı oluşturduklarını belirten Kombos, “Kısa süre öncesine kadar ABD ile işbirliği yapabileceğimizi düşünmemizin bile imkânsız olduğu meseleler var. ABD ile, gerek ilişkiler, gerekse vatandaşlar düzeyinde çok önemli etkiler yapacak ortak hedeflerimiz var” dedi. ABD’nin Rumlara uyguladığı vizelerin ne zaman kalkabileceği sorusuna ise “Bu, yenilenen veya dönüşen gerekleri olan çok teknik bir konu” karşılığını verdi.

-“İsrail ile ilişkiler stratejik”

Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 10-11 Mayıs’ta yapacağı İsrail ziyareti arifesinde “hem bölgede, hem de geniş alanda oynayacak özel bir rolü olan İsrail ile ilişkimiz stratejiktir. Bu ilişki bizim açımızdan o kadar önemlidir ki günbe gün gelişip derinleşmesi gerekir” dedi.

-“Doğrudan başkana bağlı olacak”

Alithia ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “Avrupa Günü” etkinlikleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, Avrupa Konuları Müsteşarlığı kuracaklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre, önümüzdeki dönemde Avrupa konularından sorumlu bir Rum Başkanlık Müsteşarlığı kuracaklarını söyleyen Hristodulidis, bu mevkiye, diplomatik deneyim sahibi, AB ve kurumlarının işleyişi hakkında derin bilgi sahibi birini atayacağını belirtti.

Hristodulidis, müsteşarın doğrudan kendisine bağlı olacağını ve 2019’da şahsen kendisinin önerisiyle kurulan Avrupa Konuları Genel Müdürlüğü'nün başına geçeceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı hazırlıklarından sorumlu olacak müsteşarın, Güney Kıbrıs’ı Avrupa Konseyi Genel Konular Konseyi’nde temsil edeceğini ve Rum Yönetimi Başkanının AB zirvelerinde yani Avrupa Konseyi zirve toplantılarında en iyi şekilde hazırlanmasına yardımcı olacağını belirtti.