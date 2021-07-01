Güneyde AB’nin dijital covid sertifikası bugünden itibaren yürürlükte

Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarının son günlerde tırmanışa geçtiği ve son 24 saatte Rum kesiminde 429 vaka tespit edildiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta vakalarla ilgili pozitiflik oranının, geçen salı günü 0,67 iken bu oranının dün yüzde 1.18’e yükseldiğini yazan Alithia gazetesi, Rum kesiminde korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 378’te kaldığını, toplam vaka sayısının ise 75 bin 860’a yükseldiğini yazdı.

Tedavisi süren 54 kişiden 20’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

AŞILAMANIN ARTMASI İÇİN ÜÇ TEŞVİK

Gazetenin “Aşılamanın Artması İçin Üç Teşvik” başlıklı haberinde, nihai kararların yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak olmasına rağmen, 6 bakanlıktan oluşan komitenin dün bir toplantı yaptığını ve aşılama programına ivme kazandırılması için çeşitli teşvikleri ele aldığını yazdı.

Aşılama programına ivme kazandırılmasıyla ilgili öneriler arasında, dış alanlarda da SafePass uygulamasının kullanılması, eğlence mekânlarının (saha, sinemai tiyatro vs) doluluk oranının yalnızca aşılanan kişiler için artırılması ve aşılanmış askerlere ekstra izin verilmesinin yer aldığı belirtildi.

14 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞUNUN KORONA VİRÜS TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, geçen hafta korona virüsünden ötürü Makarios Hastanesi’nde tedavi gören 5 çocuğun taburcu olduğu, ancak 14 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Çocuğun durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu olmasının beklendiğini yazan gazeteye göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Şefi Avraam İlias’ın, genel olarak bu mevsimde korona virüsünden hastaneye sık yatışlar olmasının alışılmadık bir şey olduğunu söyledi. İlias, bunun virüsün toplum içerisindeki etkinliğinin arttığını gösterdiğini ekledi.

AB’NİN DİJİTAL COVİD SERTİFİKASI BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Bu arada, Haravgi ve diğer gazeteler, Avrupa Birliği’nin Dijital Covid-19 sertifikasının bugünden itibaren yürürlükte olduğunu, AB içerisindeki seyahatlerin bu dijital sertifikanın ibraz edilmesi suretiyle yapılacağını ve buna tam anlamıyla uyum gösterilmesi için 6 haftalık bir geçiş dönemi olacağını yazdı.

Önümüzdeki günlerde seyahat edecek vatandaşların sertifikayı basılı veya dijital şekilde almaya çağrıldıklarını yazan gazete, yetkililerin bu sertifikanın hiçbir şekilde seyahat belgelerinin yerine geçmediğine işaret etti.

Vatandaşların dijital sertifikayı çıkarmak için https://www.eudcc.gov adresine girip, 4 basit adımı takip etmelerinin gerektiği ifade edildi.