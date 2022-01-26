Rum Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisi gören 64-91 yaş aralığındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kayıpları 724'e ulaştı.
Bugün yapılan 92 bin 276 test sonucunda 2 bin 499 yeni vakaya rastlandı, toplam sayı 243 bin 818'e yükseldi.
75'inin durumu ciddi, 34'ü entübe olmak üzere 224 hasta tedavi görüyor.
Güneyde ağır koronavirüs bilançosu
Rum Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavisi gören 64-91 yaş aralığındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kayıpları 724'e ulaştı.
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