Güneyde aile içi şiddet vakaları

Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında 1773 aile içi şiddet vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, DİSİ’nin önceki gün düzenlediği kadına yönelik şiddet konulu konferansta konuşma yaptığını ve AB içerisindeki kadınların yaklaşık üçte birinin, aile içi şiddete maruz kaldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, istatistiklere göre 2018 yılında 947, 2019 yılında 1288 ve 2020 yılında 1773 aile içi şiddete yönelik şikayette bulunulduğunu ifade ederek, bu vakaların yıldan yıla artış göstermesinin ürkütücü olduğunu dile getirdi.