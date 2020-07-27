Güneyde akaryakıt terminali için planlama zamanına ihtiyaç var

Güney Kıbrıs Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) Proje Müdürü Andreas Pendaliotis, Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminalinin inşasıyla ilgili dikkatinin şu anda, çalışmanın detaylandırılması ve hükümetten gerekli izinlerin sağlanmasına odaklandığını; ancak bunun zaman alacağını söyledi.

Politis gazetesine açıklama yapan Pendaliotis, Çin’deki “Hudong-Zhonghua Shipbuilding” şirketi tarafından “Galea” isimli LNG gemisinin sıvılaştırılmış doğal gazı gaz haline getirecek (FSRU) ve depolayacak tesise dönüştürmek için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Habere göre Pendaliotis, bu çalışmanın 2022 yazında tamamlanmasının öngörüldüğünü ve maliyetinin 100 milyon Euro civarında olacağını ifade etti.

Pendaliotis, Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’in ise, sıvılaştırılmış doğal gaz için gerekli 4 izinden yalnızca birinin başvurusunu yaptığını ve diğer izinler için de çalışmalar tamamlandıkça başvurularını yapacağını belirtti.