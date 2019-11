Güneyde AKEL ile Saray arasında derin ihtilaf

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında günlerdir yaşanan karşılıklı suçlama ve aleyhte açıklamaların ardından Saray ile AKEL arasındaki köprülerin tamamen atıldığı ve her türlü iletişimin koptuğu haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Anastasiadis’in Pazar günkü sözlerinden çok rahatsız olan Kiprianu, Rum tarafında hiç alışık olunmayan bir harekette bulunarak, Anastasiadis’in, reform yasalarının meclisten geçmesi için bütün siyasi partilerle başlattığı diyalog çerçevesinde bugün için planlanmış görüşmesini dün iptal etti.

Anastasiadis’in “AKEL Kıbrıslı Rumların çıkarlarına hizmet etmiyor” sözüne atfen, Kiprianu, “aslında AKEL’in, Türkiye’nin mi, Kıbrıslı Türklerin mi? Anastasiadis’in ne kast ettiğini bilmiyorum çıkarlarına hizmet ettiğini kast ettiği açıklamalarından duyduğumuz üzüntüyü bu şekilde ifade ediyoruz” dedi. Oluşan bu ortam içerisinde Anastasiadis’le görüşmesinin hiçbir anlamı olmayacağını çünkü AKEL’in Kıbrıslı Rumlar dışında herhangi birinin çıkarlarına hizmet edip etmediği üzerinde duracağız” dedi.

Anastasiadis’in, söylemek istediğinin bu olmadığına karar vermesi halinde herhangi bir konuyu ele almak üzere yeni bir görüşme ayarlamaya hazır olduklarını da belirten Kiprianu “bu noktaya, Anastasiadis’in son iki buçuk- üç yıldır geliştirdiği; Kıbrıs sorununun çözümünü, ülkenin birleştirilmesi gerektiğini savunanları, devlet ve hükümet düşmanı addetme mantığı yüzünden varıldığı” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis ise Kiprianu’nun bugünkü görüşmeyi iptal etmesini yorumlamaktan kaçınarak “zehirli açıklamalarla uğraşmayacağını” ancak Kiprianu’nun “Crans Montana sonrasından bugüne kadar hakaretamiz olan-olmayan açıklamalar yaptığını” söyledi.

Gazete, Sözcü Prodromos Prodromu’nun Kiprianu’ya “Sayın Andros Kiprianu’nun mantığı ve güya hassasiyetleri baz alındığında asıl Başkan’ın AKEL’le diyaloğu kesmesi gerekirdi” dediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis’in görüşme davetinin, “ülke ve toplum çıkarı için elzem olan reformların görüşülmesi için bütün partilere yapıldığını çünkü bütün vatandaşları ilgilendiren çok önemli konularda işbirliğine inandığını” söyleyen Prodromu “AKEL liderliğinin ideolojik konumundan bağımsız bütün vatandaşların çıkarına olacak reformları görmezden gelmeyeceğini umuyor ve istiyoruz” dedi.

AKEL de Prodromu’ya cevaben “Başkan, kendisine göre Türkiye’ye hizmet eden bir parti ile ne diyalog yapabilir? Kendisi DİSİ Başkanı iken Başkan’ın eleştiriye her zaman açık olması gerektiğini söylüyordu ancak şimdi eleştiriye açık olmak şöyle dursun, aşırı rahatsız oluyor ve birliği kurmak yerine torpilleyecek, eleştirenleri de Kıbrıs’ın düşmanı addedecek şekilde davranıyor” açıklamasını yayımladı.

Prodromu “AKEL’in açıklamasında öne çıkardığı incir yaprağı, çıplak ve çirkin gerçeği örtemiyor” dedi, özetle şunları ekledi:

“AKEL ve özellikle Genel Sekreteri son iki yıldır sistemli olarak Başkan Anastaiadis’i gerek müzakereler yeniden başlamadı diye gerek güya yakınlaşmaları ihlal eden yeni unsurlar öne çıkardı diye suçlamaya çalışıyor. Bu şekilde AKEL, otomatikman Türk tarafını akladığını hesaba katmadan, Kıbrıs Rum tarafını suçluyor. Sayın Kiprianu son iki yıldır sistemli olarak yaptığı gibi önceki gün (Pazar) de Berlin görüşmesi öncesinde Başkan’ı yakınlaşmaları bozmaması konusunda uyardı. AKEL, yakınlaşmaları ihlal edenin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu söylüyor.”

DİSİ, AKEL’in Anastasiadis’le görüşmesini iptal kararını yanlış bulduğunu kaydettiği açıklamasında “ne siyasi ortamın iyileşmesine ne de gerekli reformların ileri götürülmesine hizmet ediyor. Başkan, AKEL’den her gün, çoğu kez ölçüyü de aşan eleştiri almasına rağmen AKEL Genel Sekreteri ile görüşmeyi reddetmiyor, aksine davet ediyor ancak Kiprianu diyaloğa gelmeyerek etki yaratma yolunu seçiyor”

DİKO ise AKEL-Saray çatışmasını “Kıbrıs sorunundaki felaket politikalarının harabeleri üzerinde tepiniyorlar” diyerek yorumladı. Aleni tartışmanın Anastasiadis ile Kiprianu düzeyinde gerçekleşiyor olmasının da “on yıllardır birlikte ileri götürdükleri politikalarının başarısızlığını yönetememelerinden kaynaklandığı” görüşünü ortaya koyan DİKO, bugün daha çok, bu noktaya getiren yanlışlar konusunda özeleştiri yapmak gerektiğine işaret etti.

Haravgi “ ‘Zehirli’ Açıklamalar Başkan İle Görüşmeyi İptal Etti… AKEL Genel Sekreteri: Taktikleriyle Türkiye’nin İşini Kolaylaştırıyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Kiprianu’nun, “Türkiye’nin işini kolaylaştıranlar, taktikleri ile (Türkiye’yi) müzakere masasına oturmak ve Kıbrıs sorununun özünü konuşmak zorunda bırakmayanlardır” sözünü öne çıkardı.

Fileleftheros “İkisi Arasındaki Çatlak Aşırı… AKEL ve Başkanlıktan Karşılıklı İğneleyici Atışlar… Andros Kiprianu Bugün Anastasiadis’le Görüşmeye Gitmiyor” başlığını attı.

Politis “AKEL Başkan Anastaiadis’i Sözünü Geri Almaya Çağırıyor… Temas Köprülerini Atıyorlar… Kiprianu’nun Başkan İle Bugünkü Planlı Görüşmeyi İptal Kararı, Kritik Bir Dönemde Başkanlık ve AKEL Arasında Yeni İhtilaf Yarattı” başlık ve spotlarını kullandı.