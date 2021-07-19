Güneyde aşı karşıtlarından olaylı protesto

Rum yönetiminin yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemlere, safepass uygulamasına, aşı için teşvik verilmesine, aşılı olmayanlardan 72 saatte bir hızlı test istenmesine ve yolsuzluklara karşı çıkan 5 bin civarındaki bir grup dün akşam Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto eylemi düzenledi. “Barışçıl” başlayan eylem ilerleyen saatlerde saldırı ve zorbalığa dönüştü.

Alithia Sigma binasında yaşanan durumu yansıtan görseller eşliğinde yayınladığı haberi “Aşı Karşıtları Vahşileşti… Protestocular... Başkanlık Sarayı’nda Ciddi Olaylar ve SİGMA’da Zorbalık” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre sosyal medya üzerinden örgütlenen 5 bin civarındaki aşı karşıtı dün akşam üzeri Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanarak şu taleplerle protesto eylemi yaptı:

“Yasa dışı ve anayasaya aykırı buldukları safepass uygulamasının derhal kaldırılması. Rum Yönetimi Başkanı ve siyasi parti ve işverenlerin her 72 saatte bir yapılması istenen hızlı testin ücretinin çalışanlara ve halka yüklenmeyeceğini taahhüt etmesi. 72 saatte bir hızlı test zorunluluğunun derhal kaldırılması. Koronavirüs aşısının hiçbir şekilde zorunlu olmadığının taahhüt edilmesi. İnsanları aşılı-aşısız diye ayrıma tabi tutulmaktan, tehdit ve şantajdan vaz geçilmesi. Kısıtlama önlemlerinin derhal kaldırılması. Kapanmanın yasadışı ve anayasaya aykırı ilan edilmesi. Hızlı testlere harcanan milyonlar ile hastanelerin ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi. Testlere ve aşı teşviklerine harcanan paralar ile yoğun bakım ünitelerinin iyileştirilmesi.”

İlerleyen saatlerde göstericilerin yarıya yakını protesto yürüyüşüne geçti. Sigma TV’nin de dâhil olduğu DİAS Grubu kompleksi önüne geldiklerinde, aralarında maskeli şahısların da bulunduğu belirtilen kişiler bina girişindeki güvenlik görevlisini ölümle tehdit ederek görev noktasından uzaklaştırdı. Kanala ait bir aracı Molotof kokteyli atarak ateşe verdi, giriş bölümünü tahrip ederek içeriye girdi ve taş ve Molotof kokteyli de atarak binaya zarar verdi. Olay esnasında canlı haber yayında olan Sigma yayınını kesmek zorunda kaldı. Bir grup saldırganın daha sonra Rum Başkanlık Sarayı’na döndüğü, orada bulunan güvenlik görevlileri ile çatıştığı, çıkan arbedede 12 polis memurunun yaralandığı, olaya karışanlardan bazılarının tutuklandığı, bazılarının da aranmakta olduğu kaydedildi.

Fileleftheros, birinci sayfasından görsellerle yansıttığı haberine “Yeni Önlemler Vatandaşları Sokağa Döktü… Aşı Karşıtları Başkanlık Önünde Toplandı ve Ciddi Olaylar ile DİA Grubu’na Yürüdü” başlığını attı.



Politis görsel destekli haberine “DİAS Grubuna Saldırı… Aşı Karşıtlarının Protestosu ve Maskelilerin Zorbalığı” başlığını kullandı.Gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Sigma TV’ye yapılan saldırıyı kınadığını ve suçluların cezasız bırakılmayacağını açıkladığını yazdı.Fileleftheros, Rum yönetiminin koronavirüsle mücadelede bugüne kadar bedava sunduğu hızlı test hizmetinin 1 Ağustos itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını ve son kararlarla aşı olmayanların 72 saatte bir yaptırmaları zorunlu kılınan hızlı testlerin 1 Ağustos’dan itibaren ücretli olacağını yazdı.Habere göre Rum Bakanlar Kurulu özel laboratuvarlarda ve eczanelerde yapılan hızlı testler için alınacak ücretlerin, bugüne kadar 20 Euro olan tavan fiyatını da 10 Euro olarak belirledi ancak bu karar, önümüzdeki günlerde yayımlanacak emirname ile yürürlüğe girecek.Rum Bakanlar Kurlu ayrıca 72 saatte bir hızlı test zorunluluğundan hamilelerin, çocukların, 18 yaş altı gençlerin ve en az bir doz aşı almış kişilerin muaf tutulmasına da karar verdi.Karara göre safepass çıkarılması için en az bir doz aşı yaptırılmış olması şartı bulunduğundan, ilk doz aşısını yaptırmış ve aşı günü üzerinden 3 hafta geçmiş kişilerin hızlı test ücretleri Rum yönetimi tarafından karşılanacak. Aşının her iki dozunu da yaptırmış ancak belirli periyodlarda sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyen kişilere bedava muayene hakkı da tanındı.