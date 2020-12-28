Güneyde aşılama ile ilgili detaylar

Güney Kıbrıs ve Avrupa’nın tümünde dün tarihi bir gün olduğu, çünkü Covid-19’a karşı aşılamanın başladığı haber verildi.

Politis gazetesi “Karanlığın Ardından Sıra Aşı da” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının aşılama programının dün başladığı ve ilk aşıların hastane çalışanları ile huzurevlerinde yapıldığını yazdı.

Aşılamanın başlamasının umut meydana getirdiğini, bununla birlikte pozitif testlerin oranındaki artışla ilgili endişenin var olmaya devam ettiğini yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığının önlemlere uyulması gerektiğini hatırlattığını belirtti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a Pfizer/BioNTech şirketine ait 9 bin 500 aşının geldiğini ve hafta içerisinde daha fazla aşı gelmesinin beklendiğini yazan gazete, yapılan öngörüler temelinde, Rum kesiminin Ocak ayı sonuna kadar AB aracılığıyla satın alınan aşıların yüzde 28’ini teslim alacağına işaret etti.

İlk ay içerisinde sağlık çalışanları, huzurevlerinde kalan kişiler aynı zamanda risk gruplarına mensup kişilerin aşılanacağını yazan gazete, Lefkoşa’da Rum kesiminde ilk aşılanan kişinin Melathron huzurevinde kalan 84 yaşındaki Andreas Raunas olduğunu ifade etti.

Raunas’ın ardından 88 yaşındaki bir kadının da aşılandığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Güney Kıbrıs’ta dün aşılamanın başlaması dolayısıyla verdiği mesajında, Avrupa’yla eş zamanlı olarak aşılamanın başlamasının bu kutsal günlerde sahip olabilecekleri en iyimser mesaj olduğuna işaret etti.

Mesajında yeni yılda normal hayata dönülmesini umduğunu dile getirerek, önemli bir günden söz eden ve karanlığın yerini aydınlığa bıraktığını belirten Anastasiadis, bu şekilde vatandaşlara bir umut ve iyimserlik mesajı vermek istediğini dile getirdi.

Anastasiadis vatandaşları dikkatli ve sabırlı olmaya da çağırdı.

İLK AŞILANAN YERLER

Aşılamanın Limasol’daki “Panaya” huzurevinden başladığını ve personel ile huzurevinde kalanların ilk 45 dozu aldığını yazan gazete, huzurevinde ilk önce Dr. Anastasios Tsiftis’in aşılandığını belirtti.

Lefkoşa Rum kesiminde ise aşılamanın “Melathron” huzurevinde başladığını yazan gazete, “Mağusa” bölgesindeki referans hastanesinde ön saflarda çalışan personelin de dün aşılandığını kaydetti.

Gazete bugün Baf’ta da aşılama yapılacağını ifade etti.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise açıklamasında, aşılamanın geleceğe iyimserlikle bakmalarına izin verdiği söyledi.

Güney Kıbrıs’ta aşılamanın başlamasıyla haberler Alithia’da “Aşılama Başladı, Ümit Yeniden Doğdu”, Haravgi’de “Covid-19’a Karşı Aşılamalar Dün Başladı- Vaka Sayısıyla İlgili Endişe”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs’ta İlk Aşılamalar” başlığıyla yer buldu.

DÜNKÜ RAKAMLAR

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen bin 970 PCR testi sonucunda 266 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini yazan Politis gazetesi, toplam vaka sayısının 19 bin 657, hayatını kaybedenlerin sayısının da 112’ye ulaştığını kaydetti.

Hızlı testler sonucunda ise 238 pozitif sonuca ulaşıldığını yazan gazete, 154 kişinin ise hastanede tedavi görmekte olduğunu ve bunlardan 57’sinin durumunun ciddi olduğunu ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Yoğun Bakımlar Sınırda” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum kesimindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmekte olan hastaların sayısında artış yaşandığını ve bu rakamın 25’e ulaştığını haber verdi.

Bu durumun Rum tarafındaki sağlık kurumlarını alarm durumuna geçirdiğini yazan gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki hastanenin yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının öncekileri aştığını ve bu durumun ikinci yoğun bakım ünitesindeki yatakların da seferber edilmesine neden olduğunu belirtti.

Gazete, Limasol hastanesindeki korona virüs hastaları için, yoğun bakım ünitesinin dünden itibaren yeniden hizmet vermeye başladığını da ekledi.