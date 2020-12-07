Güneyde askere gitmeyenlerin sayısı

Güney Kıbrıs’ta, askerlik çağına gelmiş ve 2020 celbinde askere gidecek olan kişilerin yüzde 3,55’inin bu yıl askere gitmediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in bir milletvekilinin sorusuna yanıtında, askerlik çağına gelmiş kişilerin yüzde 3,55’inin bu yıl askerliklerini ertelediklerini veya Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) hizmet vermeye geçici olarak uygun görülmediklerini izah etti.