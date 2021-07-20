Güneyde Barış Harekatının yıldönümü kınandı

Güney Kıbrıs’taki siyasi çevreler Barış Harekatı’nın yıl dönümünü bu yıl da kınadı.

Haravgi’ye göre, AKEL’den dün yapılan açıklamada, “Türk işgalinin ve istilasının kınandığı” vurgulandı.

Açıklamada özetle, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını büyük oranda engelledikleri iddia edilerek “vatanın özgürleştirilmesi için birlik” çağrısında bulunuldu.

VİLİERS’DEN AÇIKLAMA



Gazete bir diğer haberinde ise, İngiliz Milletvekili Teresa Viliers’in 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) ve kapalı bölge Maraş’taki “kışkırtmalarını kınadığını” yazdı.Viliers, Kıbrıs sorununu İngiliz Parlamentosu’nun gündeminde tutmayı sürdüreceğini de belirterek, Kıbrıs sorununa, “uluslararası alanda kabul görmüş iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması” gerektiğini öne sürdü.Gazete bir diğer haberinde ise, “İşgal Altındaki Bölgelerdeki Belediyeler Birliği” temsilcilerinin dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüklerini ve Kıbrıs sorununun çözümü çabaları ile bugüne kadarki gelişmeler hakkında bilgi aldıklarını yazdı.Habere göre, söz konusu birlikten yapılan açıklamada, Rum göçmenlerin iki devleti veya konfederasyon şeklindeki bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığı vurgulandı.