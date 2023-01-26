Güneyde Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis Akıncı’yı ziyaret etti

Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis’in dün, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ettiği bildirildi.
Gazete, Dimitriadis’in seçim bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Dimitriadis ile Akıncı’nın memnuniyet verici ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Dimitriadis’in Akıncı’nın müzakerelerdeki tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydetti.
Habere göre açıklamada, Dimitriadis’in Akıncı ile uzun yıllardır dost olduğu ve bu dostluğun, babası Lellos Dimitriadis ile Akıncı’nın belediye başkanlığı yaptıkları döneme dayandığı ifade edilirken, Dimitriadis’in Akıncı’yı “siyasi vizyona sahip, cesur ve ileri görüşlü bir kişi” olarak nitelendirdiği belirtildi.