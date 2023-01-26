Güneyde Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis Akıncı’yı ziyaret etti

Güney Kıbrıs’ın Başkan adaylarından Ahilleas Dimitriadis’in dün, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitriadis ile Akıncı’nın görüşmede Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve Ada’daki iki toplum arasındaki iletişimin, daha iyi bir yarın inşa edebilmek için zemin yaratabilecek olması açısından, özellikle müzakerelerin olmadığı dönemlerde oldukça önemli olduğuna vurgu yaptıklarını yazdı.

Gazete, Dimitriadis’in seçim bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Dimitriadis ile Akıncı’nın memnuniyet verici ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Dimitriadis’in Akıncı’nın müzakerelerdeki tecrübelerinden çok şey öğrendiğini kaydetti.

Habere göre açıklamada, Dimitriadis’in Akıncı ile uzun yıllardır dost olduğu ve bu dostluğun, babası Lellos Dimitriadis ile Akıncı’nın belediye başkanlığı yaptıkları döneme dayandığı ifade edilirken, Dimitriadis’in Akıncı’yı “siyasi vizyona sahip, cesur ve ileri görüşlü bir kişi” olarak nitelendirdiği belirtildi.