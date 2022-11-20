ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde Başpiskoposluk için 8 kişi adaylığını açıkladı
Güney
20 Kasım 2022 Pazar 15:44
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022, 16:48
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Chevron Afrodit’te teyit sondajı takviminde uzatma...
2
Rum basını: "Kıbrıs sorunu yeni bir emre...
Rum basını: "Kıbrıs sorunu yeni bir emre kadar yaşam destek ünitesinde"
Güney
Chevron Afrodit’te teyit sondajı takviminde uzatma aldı
Güney
Güney Kıbrıs’ın nüfusu azalıyor ve yaşlanıyor
Güney
Karma evlilik mağdurlarının eylemi Rum basınına da yansıdı
Güney
Rum polisine milyonlarca Euro’luk İHA, tekne, TOMA, balistik araç vb alınıyor
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
DAÜ Turizm Fakültesi’nde İlk Yardım, Acil Durumlara...
Güngördü, tüm çocukların sevgi içinde yaşadığı...
Öztaş: “Belediyelerin hiçbir şubesi kapanmayacak”
İskele Belediye başkan adayı Şenol İskele Sanayi...
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği,...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Chevron Afrodit’te teyit sondajı takviminde uzatma...
Güney
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE