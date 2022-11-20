Güneyde Başpiskoposluk için 8 kişi adaylığını açıkladı

Güneyde Başpiskoposluk için 8 kişi adaylığını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022, 16:48
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