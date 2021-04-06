Güneyde batık kredilerden siyasi ifşa olmuş kişiler listesi yayınlandı

Rum Kooperatif Bankası’ndan alınmış ancak ödenmemiş olduğu için “batık” kapsamına giren kredisi bulunan ve borçlarının bir bölümü yeniden yapılandırılan veya borçlarına karşılık gayrı menkul verdikleri için “siyasi açıdan ifşa olmuş” addedilen 22 siyasi kişiliğin isim listesi dün Rum Meclisinin web sayfasında yayınlandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum Sayıştay Başkanlığı’nın ilgili raporu kapsamında yer alan listenin yayınlanmasında, “Türk hacker tarafından Meclis web sitesine siber saldırı yapılması” nedeniyle kısa bir gecikme yaşandığını öne sürdü.

Habere göre 22 kişilik “siyasi açıdan ifşa olmuşlar” listesinde siyasi partilerden 6 aktif milletvekili, 11 eski milletvekili, 3 aktif devlet yetkilisi, bir eski bakan ve bir eski siyasi parti başkanı bulunuyor.

Gazete listedeki isimleri şöyle sıraladı:

“Aktif devlet yetkilileri: Stella Kiriakidu, Kiriakos Kenevezos ve Vasilis Palmas. Aktif milletvekilleri: EDEK’ten Kostis Efstathiu, AKEL’den Skevi Kukuma, DİKO’dan Zaharias Kulias, DİSİ’den Kostas Konstantinu, DİKO’dan Panikos Leonidu ve Maronit cemaati temsilcisi Yannakis Musas. Eski milletvekilleri: DİSİ’den Andreas Themistokleus, Aristotelis Misos,Andreas Pitsillidis, Sotiris Sampson ve Evgenios Hambulas. AKEL’den Yannakis Thoma, Pambis Kiritsis, Panikos Stavrianos, ve Sotirula Haralambus. EDEK’ten Yeni Ufuklar eski milletvekili Nikos Kutsu ve Fidias Sarikas. Eski Sağlık Bakanı Petros Petridis ve Ekologlar eski başkanı ve eski Çevre Komiseri Yoannas Panayotu.”