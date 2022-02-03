Güneyde bazı kısıtlamaların gevşetilmesi kararı

Güney Kıbrıs’ta günlük koronavirüs vakalarının yüksek seyretmeye devam etmesinin, uygulanan önlemlerde esaslı bir gevşemeye gidilmesine imkan tanımadığı, dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun bazı kısıtlamaların gevşetilmesi kararını aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, 12-17 yaş arasındaki aşısız çocukların 72 saatlik PCR veya antijen testi sunmaları ve aşılı ebeveynlerinin yanlarında olması durumunda restoran, kafeterya vs. gibi kapalı alanlara girişine izin verildiğini yazdı.

Gazete, 3’üncü doz aşı süresinin ise 3 ay iki haftadan 3 aya indirildiğini ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) da “test to stay” uygulamasına geçilmesi yönünde karar alındığını da belirtti.

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi görenlerin çoğunluğunun aşısız yaşlılar olduklarını, hastanelerdeki genel durumun ise sürdürülebilir olduğunu aktardı.

“MOLNUPİRAVİR (MSD)” 166 HASTAYA VERİLDİ

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Kovid’le mücadelede kullanılmaya başlanan “Molnupiravir (MSD)” ilacının Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar 166 hastaya verildiğini, bu hastalardan sadece iki tanesinin hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyduklarını yazdı.

Gazete, söz konusu ilacın, hastaların ciddi semptomlar göstermesinin önlenmesi amacını taşıdığını belirtirken, ilacı etkinliğinin kesin olarak bilinebilmesi için, ilacı alan 166 hastadan kaçının ilacı almadığı halde ciddi semptom gösterebileceklerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

İlacın etkinliğinin daha kesin bilinebilmesi adına tüm AB üyesi ülkelerden verilerin değerlendirileceğini de vurguladı.