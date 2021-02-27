Güneyde bazı tedbirlerin kalkmasına ilişkin tartışmalar

Güney Kıbrıs’ta Covid-19’un önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin bazılarının 1 Mart tarihi itibarıyla kaldırıldığı ancak tartışmaların sona ermediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlara, bazı sektörlerin tepki gösterdiğini, restoran-kafe-yeme-içme mekan sahiplerinin dün Güney Lefkoşa sokaklarında protesto yürüyüşü yaptığını yazdı.

Habere göre mekan sahipleri, iş yerlerinin derhal açılması çağrısında bulundu.

Özel spor salon sahipleri ise, salonların ilgili protokoller çerçevesinde açılmasına tepki göstererek hükümetin aldığı kararla, salonların yeniden açılmasının mümkün olmadığını açıkladılar.

Bilim Danışma Kurulu üyelerinin de hükümet ile görüş ayrılığına düştüğünü yazan gazete, gelen tepkiler nedeniyle açıklama yaptıklarını belirtti.

Habere göre üyeler, bazı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesi için ortaya koydukları önerilerin, hükümetin aldığı kararlardan, daha az katı olduğunu anacak hükümetin daha sert tedbirler açıkladığını belirttiler.

VAKA SAYILARI

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki son günlerdeki epidemiyolojik olguların, bazı tedbirlerin kaldırılmasının arifesinde, endişeye neden olduğunu yazdılar.

Gazete Güney Kıbrıs’ta, yapılan 43 bin 958 test sonucunda, dün 272 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 34 bin 181’e ulaştığını belirtti.

Alithia gazetesi Limasol bölgesinde artan vaka sayılarına dikkati çekti.

Gazete dün açıklanan 272 vakadan 93’ünün Limasol bölgesinden olduğunu belirtti.

EN ÇOK ÖLÜM OCAK AYINDA

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum Sağlık Bakanlığının açıkladığı, 23 Şubat’a kadar olan zamanı kapsayan Ulusal Rapora dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 ölüm oranının yüzde 0.7 olduğunu yazdı.

Gazete yine rapora dayanarak, Güney Kıbrıs’ta korona virüs olan kişilerin yüzde 92.3’nün tedaviyi tamamladığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta 23 Şubat 2021 tarihine kadar 33 bin 242 Covid-19 vakası belirlenirken 231 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 14 gün içerisinde (10-23 Şubat) bin 498 vaka tespit edilirken yaş ortalamasının 37 olduğu ifade edildi.

Vakalardan yüzde 50.7’si kadın(760 kişi), yüzde 49.3’ü ise erkek (738 kişi) olduğu kaydedildi.

Gazete son 14 gün içerisinde 29 bin 166 PCR, 403 bin 117 tane de hızlı testin yapıldığını yazdı.

Vakaların bölgelere dağılımında ise Limasol’un başı çektiğini yazan gazete, son 14 gün içerisinde Limasol’da bin 45 (yüzde 69.8), Güney Lefkoşa’da 282(yüzde 18.8), Larnaka’da 98 (yüzde 6.5), Baf’ta 88 (yüzde 2.2), “Mağusa bölgesinde” 18 (yüzde 1.2) vaka belirlenirken İngiliz Üslerinde veya yabancı ülkelerden olan kişilerde ise 22 (yüzde 1.5) vakanın ortaya çıktığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta 24 Şubat 2021 tarihine kadar Covid-19 olan 280 kişi hayatını kaybederken, bunlardan yüzde 68’nin erkek(191 ölüm), yüzde 32’sinin ise kadın(89 ölüm) olduğu ifade edildi.

280 ölümden 231’nin ölüm nedenin ise Covid-19 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 231 kişiden 154’ü erkek(yüzde 65), 77’si ise kadın (yüzde 33) olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başladığı günden bugüne kadar olan bölümde en çok ölümün Ocak 2021’de yaşandığını yazan gazete, bu dönemde 86 kişinin (yüzde 31) hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

PANDEMİ CEZALARI

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Mart 2020’den itibaren uygulanmaya başlayan Covid-19 tedbirlerine uymayanlara kesilen cezalardan elde edilen gelirin 3.3 milyon Euro, tahsil edilemeyen miktarın ise 3.5 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete en çok para cezası ödeyen kişi açısından Limasol, mekan bakımından ise Baf’ın birinci sırada olduğunu belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN TURİST GETİRİLMESİ

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi’nin, turizmin desteklenmesi amacıyla İsrail ile varılan anlaşma prototipi temelinde, Birleşik Krallık’tan turist getirilmesini amaçladığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak konu hakkında her iki taraf arasındaki görüşmelerin başladığını ve göstergelerin, bunların olumlu şekilde sonuçlanacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete varılması planlanan anlaşmayla, aşı olacak olan İngiliz turistlere kolaylıkların sağlanacağını yazdı.