Güneyde bin kişilik yeni bir mülteci misafirhanesi inşa ediliyor

Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, bin kişilik yeni bir mülteci misafirhanesi inşa edileceğini ve misafirhane için Yeşil Hat yakınlarında 3 konum belirlendiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Petridis’in, Güney Kıbrıs’a son 3 yıldır gelen mülteci sayısının, yeni bir misafirhane inşa edilmesi zorunluluğunu doğurduğunu ve yeni misafirhanenin 1000-1500 mülteciyi misafir edebilecek kapasitede olacağını söylediğini yazdı.

Haberde, Petridis’in, bu yılın sonuna kadar Güney Kıbrıs’a 15 bine yakın mültecinin geleceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

28 MÜLTECİ DAHA GELDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Greko Burnu bölgesinde dün akşam, içerisinde Suriye ve Lübnanlı 28 mülteci bulunan bir kayık tespit edildiğini ve Rum Liman Polisi eşliğinde mültecilerin karaya çıkarıldığını yazdı.

Haberde, kayığın içerisinde 14 erkek, 5 kadın ve 9 çocuk bulunduğu belirtildi.