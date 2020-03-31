Güneyde bir kişi karanatina oteline uyuşturucu sokmak istedi

Limasol’da karantinada tutulanların kaldığı otele uyuşturucu madde sokmaya çalışan 20 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da karantinada tutulanların kaldığı otele uyuşturucu madde sokmaya çalışan 20 yaşındaki bir şahsın yakalandığını yazdılar.

Habere göre Rum polisi aldığı bir ihbar sonrasında söz konusu şahsın üzerinde yaptığı aramada 14 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirirken, şahsı tutukladı.