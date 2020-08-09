Güneyde bu yazın en büyük yangını

Limasol-Baf sınırında dün çıkan yangın, "bu yaz çıkan en büyük yangın" olarak nitelendirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yetkililerin; yangının kundaklama sonucu çıktığına inandığını yazdılar.

Yangının dün sabah erken saatlerinde Baf bölgesinde çıktığını, ardından Limasol bölgesine 20 kilometrelik alana yayıldığını yazan Fileleftheros, yangının Baf’a bağlı “Arhimandrita” bölgesinden Limasol’a bağlı Dora’ya kadar yayıldığını belirtti.

Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığını belirten gazete, söndürme çalışmalarına 30 itfaiye aracının yanı sıra uçuş unsurlarının da katıldığını yazdı.

Habere göre Baf polisi; yangının, kundaklama sonucunda çıktığına inanırken, görgü tanıklarının ifadesine dayanarak, o saatlerde bölgede seyreden araçların yangına sebebiyet verip vermediğini tespit etmek için araştırma başlattı.

Dora Muhtarı Neofitos Panayi, yangının fark edilmesinin ardından bölgenin boşaltıldığını belirtirken, yangının 10 ayrı bölgede başlayarak yayılmasını kundaklama olarak nitelendirdi.