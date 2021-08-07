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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
07 Ağustos 2021 Cumartesi 20:07
Kıbrıs Genç Tv
Güneyde bugün yapılan 61 bin 883 test sonucunda 599 yeni vaka saptandı, 84 yaşındaki bir kadın hasta hayatını kaybetti.
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