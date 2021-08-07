Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner78

banner69
Güneyde bugün yapılan 61 bin 883 test sonucunda 599 yeni vaka saptandı, 84 yaşındaki bir kadın hasta hayatını kaybetti.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿