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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
03 Şubat 2021 Çarşamba 20:47
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte koronavirus nedeniyle 1 kisi hayatini kaybetti, 139 yeni vaka saptandi.
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