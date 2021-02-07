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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
07 Şubat 2021 Pazar 20:20
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte 40,974 test yapildi, 1 can kaybi yasandi, 115 yeni vaka tespit edildi.
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