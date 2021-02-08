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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
08 Şubat 2021 Pazartesi 20:40
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta bugun koronavirusten 2 kisi daha hayatini kaybetti; 35 bin 739 testle 105 yeni vaka saptandi
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