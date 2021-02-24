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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
24 Şubat 2021 Çarşamba 20:00
Kıbrıs Genç Tv
Koronavirus Guney Kibris'ta 1 can daha aldi, 26 bin 603 testle 143 yeni vaka saptandi. Olu sayisi 231e yukseldi. Tedavisi suren 81 hastadan 25'inin durumu ciddi
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