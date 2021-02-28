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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
28 Şubat 2021 Pazar 20:02
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta bugun yapilan 45 bin 231 testle 283 yeni Covid-19 vakasi saptandi, can kaybi olmadi
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