Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Guney Kibris'ta bugun yapilan 45 bin 231 testle 283 yeni Covid-19 vakasi saptandi, can kaybi olmadi

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