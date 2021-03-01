ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
01 Mart 2021 Pazartesi 19:38
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta gunluk vaka sayisi yeniden 300'un uzerine cikti. Son 24 saatte gerceklestirilen 38 bin test sonucunda 302 Covid-19 vakasi tespit edildi
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Rum ve Yunan Bakanlar telefonda görüştü
Güney
Korumalarının masraflarını üslendi
Güney
Güneyde vakaların artışı okulların açılmasını erteledi
Güney
Konferans daveti liderlere ulaştı
Güney
AKEL ile Rum Hükümeti arasındaki tartışma sürüyor
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Lefkoşa’dan sonra Gazimağusa’ya bisiklet istasyonu
Ertelenen 30 Ocak çekilişi 8 Mart’ta yapılıyor
Portofino Otel’de hırsızlık ve kasti hasar
Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe...
HP: "Basın özgürlüğü olmazsa olmazımızdır"
Facebook
43.9B
Twitter
7.2B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE