Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner32

banner69
Guney Kibris'ta gunluk vaka sayisi yeniden 300'un uzerine cikti. Son 24 saatte gerceklestirilen 38 bin test sonucunda 302 Covid-19 vakasi tespit edildi

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿