ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
05 Mart 2021 Cuma 19:43
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte 57 bin 926 test yapildi, 273 yeni vaka saptandi
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Güneyde yerel yönetimler için referandum kararı
Güney
AB, işlevsel devlet istiyor
Güney
Merkel aracılığı ile Türkiye'ye mesaj gönderdi
Güney
Güneyde vaka artışı sürüyor
Güney
Güney Kıbrıs'tan Covid 19 ile ilgili haberler
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık, kovid geçiren hastaların ev izolasyonu...
AB Uyum Komitesi toplandı
KTOEÖS'den protokol eleştirisi
Sol hareketten protokole eleştiri
Yeşilay haftası
Facebook
44B
Twitter
7.2B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE