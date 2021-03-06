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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
06 Mart 2021 Cumartesi 21:01
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta son 24 saatte gerceklestirilen 45 bin 369 test sonucunda 298 yeni Covid-19 vakasi tespit edildi
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