Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Guney Kibris'ta son 24 saatte gerceklestirilen 45 bin 369 test sonucunda 298 yeni Covid-19 vakasi tespit edildi

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