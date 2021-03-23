Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Guney Kıbrıs'ta son 24 saatte 36 bin 702 test yapıldı, 365 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı  yaşandı.

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