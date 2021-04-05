Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta 54 bin 652 test yapıldı, 565 yeni Covid-19 vakası saptandı.

74 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

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