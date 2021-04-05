ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
05 Nisan 2021 Pazartesi 19:36
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta 54 bin 652 test yapıldı, 565 yeni Covid-19 vakası saptandı.
74 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Rum eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
Güney
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında tatbikat
Güney
Güneyde yeni anket
Güney
Güneyde yeni kayıt yaptıran seçmen sayısı
Güney
Güneyde Türk hackerden siber saldırı iddiası
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlevi'de top atışı duyurusu
Gazimağusa ve İskele'de kesinti
Tatar'dan Türkeş için mesaj
MDP'den Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla...
Bazı bölgelerde internet kesintisi olacak
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ECEM ECZANESİ
Tel: 03922288956
Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZ
Tel: 03922240988
Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
Tel: 03922255075
Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Tel: 03928151188
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 0392 824 57 13
Gazimağusa
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Tel: 03923663915
Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Tel: 03923653631
Güzelyurt
NİLGÜN ECZANESİ
Tel: 03927143847
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Lefke
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Tel: 05338829456
Facebook
44.2B
Twitter
7.3B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE